Boikottforkjempere mener superliga-kaoset kan brukes i kampen mot Qatar-VM

NTB

Boikottforkjemperne i Norsk Supporterallianse mener superliga-bråket er en gylden anledning for supportere og andre til å fortsette kampen mot Qatar-VM.

I løpet av to døgn fra søndag kveld gikk Super League fra å være et prestisjeprosjekt omfattet av de mektigste klubbene i Europa til totalt havari drevet fram av protester fra politikere, fotballorganisasjonene og supporterne.

– Det er stor inspirasjon for oss hjemme å se at når supportere i England demonstrerer, får de viljen sin på kort tid. Både superligaen og VM i Qatar er en del av samme type utvikling i toppfotballen i Europa. Det handler ikke bare om resultater, men penger, PR og sportsvasking, sier talsmann Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse (NSA) til NTB.

Gjert Moldestad, styremedlem i Branns supporterklubb Bataljonen og ressursperson i NSA, stiller seg bak Sandvik og mener fotballen ikke tilhører grasrota.

– Enorm konsekvens

Moldestad har også vært profilert i Qatar-debatten, og han er sterkt imot en eventuell norsk deltakelse i VM-sluttspillet i 2022. Han tror på en stor, positiv effekt om mesterskapet stanses og sammenligner med det som skjedde med Super League.

– Jeg håper mange ser at dette er en del av det samme problemet. At fotballen nå ikke tilhører grasrota, men at den tilhører dem med masse penger. Det er Qatar-VM et godt eksempel på. Det er sportsvasking i sin verste form fra land som ikke bryr seg om menneskerettigheter, som nå har fått lov til å arrangere VM, sier Moldestad til NTB.

– Hadde vi fått stoppet Qatar-VM, hadde vi i enda større grad fått vist hva vi vil med fotballen og ha en finger med i spillet. Det ville fått en enorm konsekvens helt til toppen av Fifa (Det internasjonale fotballforbundet). Vi ser allerede hva Super League har ført til. Det ville gitt positive konsekvenser, ikke bare for fotballen, men også menneskene som skal bygge framtidige stadioner, sier han.

Qatar har i mange år fått kritikk for behandlingen av gjestearbeiderne i landet. Det er også blitt stilt kritiske spørsmål om måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

Endring

Moldestad er glad for å se hvilken betydning supporterne har hatt denne uken.

– Vi ser at supporterne er en viktig drivkraft i fotballen. Det er bra at denne ligaen blir stanset. Samtidig ser vi viktigheten av at supportere er delaktig i klubbene, sier han.

– Der har engelsk fotball en del å gå på med medlemsdemokratiet som man for eksempel ser i tysk fotball (der medlemmene eier akkurat over 50 prosent av klubbene), fortsetter Moldestad.

– Er det mulig å gjøre noe med det?

– Det er vanskelig, men det er nok mulig. Dette er en gylden anledning til å fortsette. Supporterne har vist at de har en sterk stemme og makt inn mot klubbene. De har et momentum jeg håper de bruker for å sikre mer delaktighet og innflytelse, sier han.

Sandvik har tro på endring.

– Det er alltid mulig. Flere i engelsk fotball har tatt til orde for det. Engelsk fotball har store problemer med at de har glidd vekk fra kjerneidretten. Jeg har tro på at hvis de går inn for det, kan de endre på systemet. Målet må være at det er medlemseide klubber i hele verden.

Utmeldinger

De seks klubbene i England som søndag kunngjorde at de var med i opprettelsen av superligaen, var de første til å melde seg ut tirsdag kveld. Onsdag fulgte Atlético Madrid, Inter, Juventus og Milan opp.

I flere av pressemeldingene har klubbene beklaget overfor supporterne etter superliga-initiativet:

«Som et resultat av å lytte til dere og det bredere fotballsamfunnet over de siste dagene, trekker vi oss fra det foreslåtte Super League. Vi gjorde en feil, og vi beklager det», het det fra Arsenal-styret onsdag.

I planen lå det at det skulle stiftes en eksklusiv utbryterturnering med 20 lag, hvorav 15 av dem skulle være garantert en plass i turneringen hvert år.

Særlig det at klubbene ville sluppet konkurranseaspektet med opp- og nedrykk, skapte sinne hos mange fotballelskere.