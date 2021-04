Ingrid Kristiansen advarer Therese Johaug: – Et skummelt redskap

Therese Johaug under Impossible Games på Bislett stadion i fjor.

Tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen liker dårlig at Therese Johaug har planer om å teste piggsko-løping.

Tidligere denne uken ble det kjent at Therese Johaug har ombestemt seg, og nå vil teste å løpe med piggsko på friidrettsbanen. Hun er samtidig klar på at hun kommer til å være forsiktig med piggskobruken i startfasen.

Bakgrunn: Johaug vil løpe EM og teste løping med piggsko

32-åringen fra Dalsbygda uttalte til VG tirsdag at hun har veldig lyst til å delta under friidretts-EM i Paris neste sommer.

Therese Johaug (t.h), og Ingrid Kristiansen under Impossible Games 2020 på Bislett. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

Tidligere verdensmester og verdensrekordholder på 10.000 meter, Ingrid Kristiansen (65), er ikke begeistret over Johaugs piggsko-planer. «Det skremmer meg», er Kristiansens dom overfor Dagbladet. Kristiansen er usikker på om Johaug vil ha så mye utbytte av å løpe med piggsko på 10.000 meter.

– Jeg er redd hun risikerer både friidrett- og langrennssesongen med dette valget. Piggsko er et skummelt redskap. Alle som har løpt med piggsko på bane i en halvtime vet at det gjør veldig vondt i leggene hvis man ikke er vant til med det, sier Kristiansen til Dagbladet.

Johaug selv er også usikker på piggsko vil gi henne noen fordel på friidrettsbanen.

– Jeg er veldig klar over skaderisikoen med piggsko, så det er bare for å teste det forsiktig. Jeg har aldri prøvd piggsko før, og vil ikke ta noe som helst risiko for å få skade. Jeg er også usikker på om jeg i det hele tatt vil løpe fortere med piggsko når jeg ikke har noen grunnleggende trening med det, sier Johaug til Dagbladet.

Med «vanlige» joggesko løp hun under VM-kravet på 10.000 meter under Impossible Games på Bislett i fjor. Hun tok også NM-gull på 10.000 meter i Hamar i 2019.