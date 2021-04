Råkjør for Sagosen og Norge før OL: Sommerferie på en uke

NTB

Håndballguttas sjef Christian Berge står foran en nesten umulig oppkjøring til OL. Han må skåne stjernespillerne så mye som mulig.

Tysk Bundesliga med en haug nordmenn avsluttes nemlig ikke før 27. juni. En rekke norske spillere kommer kanskje også til å være med i Champions League-sluttspillet.

Det arrangeres i Köln 12. og 13. juni.

– Vi er nødt til å gi spillerne noen dager fri. Vi har ikke satt datoen helt ennå, men vi kan samles 7. eller 8. juli i Norge før vi reiser til Japan 12. juli, sier Berge til NTB.

Under treningsleiren i Fukuoka ligger det an til et par kamper. En av disse er spikret mot VM-sølvvinner Sverige.

Norge spiller tre EM-kvalkamper (to mot Latvia og en mot Italia) i april og mai, alle i Latvia. Etter det er det ikke rom for å bli samlet før noen dager før avreise til Japan. I EM-kval ligger det an til at flere av de antatt beste spillerne, vil få begrenset spilletid i kampene.

– Det er veldig mange (klubbkamper). Hvis vi skal være med å prestere godt (i OL), så må vi ha alle spillerne tilgjengelig. Da må vi styre belastningen, sier Berge til NTB.

Håndballjentenes sjef, Thorir Hergeirsson, håper å få gjennomført en samling med to kamper i Frankrike i juli før avreise til Tokyo.

Kvinnenes serier og europacuper avsluttes langt tidligere enn guttas denne sesongen.