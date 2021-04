Dette sa Premier League-klubbene om sitt Super League-nei

Klubbledelsen i Arsenal ba i et åpent brev til klubbens tilhengere om tilgivelse for deltakelsen i Super League-prosjektet. Alle de engelske klubbene trakk seg tirsdag fra ligaen etter å ha fått massiv motbør. Foto: Julian Finney, Pool via AP / NTB

NTB

Alle de seks engelske klubbene trakk seg fra det omstridte Super League-prosjektet tirsdag, etter å ha fått knallhard kritikk. Her er forklaringene.

Arsenal:

London-klubben skrev et åpent brev til sine tilhengere, lagt ut på klubbens nettsted, og ba om tilgivelse for sin deltakelse i prosjektet.

– De siste dagene har igjen vist oss dypet i følelsene våre tilhengere verden rundt har for denne store klubben og spillet vi elsker. Vi trengte ikke å minnes om dette, men reaksjonene fra våre supportere de siste dagene har gitt oss tid til ytterligere refleksjon og dype tanker, står det.

– Da vi fikk invitasjonen til å slutte oss til superligaen, ville vi ikke bli stående igjen på perrongen. Vi ville beskytte Arsenal og klubbens framtid. Men etter å ha lyttet til dere og hele fotballsamfunnet trekker vi oss ut av prosjektet. Vi gjorde en feil, og vi ber om unnskyldning for det.

Brevet, som er signert av klubbstyret, argumenterer for at det fortsatt er problemer som må fikses og at klubben fortsatt vil jobbe for å finne løsninger. Styret medgir i brevet, som det her gjengis bare utdrag fra, at superligaen var feil løsning.

– Vi vet at det vil ta tid å gjenopprette deres tillit til det vi prøver å oppnå, men avgjørelsen om å slutte oss til superligaen var drevet av vårt ønske om å beskytte klubben dere elsker. Vi traff ikke rett avgjørelse, og det tar vi ansvar for. Vi har hørt dere.

Liverpool:

«Liverpool fotballklubb kan bekrefte at vår deltakelse i planene om å danne en europeisk superliga er avsluttet», skriver klubben på sitt nettsted.

– De siste dagene har klubben fått innspill fra ulike viktige involverte, både internt og eksternt, og vi vil takke dem for verdifulle bidrag, er hele resten av uttalelsen.

Manchester City:

«Manchester City kan bekrefte at vi formelt har gjennomgått prosedyrene for å trekke oss fra gruppen som utvikler planer om en europeisk Super League», står det i en kort uttalelse på klubbens nettsted.

City var den første klubben som bekreftet at den trakk seg fra prosjektet. Det skjedde 22.19 norsk tid.

Manchester United:

«Manchester United kommer ikke til å delta i den europeiske Super League», skriver klubben på sitt nettsted.

– Vi har lyttet nøye til reaksjonen fra våre tilhengere, britiske myndigheter og andre viktige involverte. Vi er fortsatt innstilt på å jobbe sammen med andre i fotballsamfunnet for å finne bærekraftige løsninger på de langsiktige utfordringene fotballen står overfor.

Tottenham:

– Vi beklager den angst og uro vi har påført dere gjennom ESL-prosjektet, skriver formann Daniel Levy på klubbens nettsted , men resten av meldingen ligner svært lite på en beklagelse.

– Vi følte at det var viktig at klubben vår deltok i utviklingen av en mulig ny struktur som bedre skulle sikre økonomisk fair play og økonomisk bærekraft og samtidig gi drastisk økt støtte til fotballpyramiden. Vi mener at idretten alltid bør søke løsninger som sikrer at sporten vi elsker fortsetter å utvikles og kan begeistre tilhengere over hele verden, sier han.

Chelsea:

Har ennå ikke offisielt bekreftet at klubben trekker seg.

Meldingene fra Arsenal, Liverpool, Manchester City og Tottenham ble alle lagt ut rett før midnatt norsk tid. Chelsea er den eneste engelske klubben som ikke formelt har bekreftet at den trekker seg, men britiske medier meldte om avgjørelsen allerede litt før 20.00 norsk tid, før klubbens PL-kamp mot Brighton.