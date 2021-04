Drillo og Arne Scheie raser mot superliga-planer: – Provoserende, usmakelig og ødeleggende

Egil «Drillo» Olsen angriper planene om en utbryterliga for storklubbene i Europa. Han tror en samlet protest kan stoppe prosjektet.

Den legendariske norske sportskommentatoren Arne Scheie (77) ser ikke positivt på planene om en ny «Superliga».

– Dette er ikke bra for fotballen, sier han til ABC Nyheter.

Scheie greier ikke helt å forstå konseptet, eller hva som er poenget med det.

– Ikke er det opprykk eller nedrykk, og ikke er det for alle. Noe av det som er interessant med fotballen er at man kan få disse overraskelsene. Men penger trumfer vel det meste, sier 77-åringen, som kommenterte engelsk fotball for NRK i 40 år fra 1973 til 2013.

Scheie frykter følgende Superligaen kan få for europeiske turneringer, nasjonale ligaer, EM og VM.

– Jeg er veldig redd for at fotballen kan bli totalt ødelagt av dette.

Egil «Drillo» Olsen fotografert hjemme på på Kringsjå i Oslo. Drillo Olsen er sterk motstander av planene om en europeisk superliga i fotball.

Drillo: – Provoserende og usmakelig

– Det vil nok ikke overraske noen hva jeg mener om dette. Jeg melder meg på i hylekoret. Jeg kjenner ikke detaljene, men dette er vel et forsøk på å gjøre de rike enda rikere. Det er ganske usmakelig. Måten det er gjort på, er også ganske provoserende, spør du meg, sier Drillo til NTB.

På spørsmål fra NTB om hva det vil bety for fotballen om ligaen blir en realitet, svarer den gamle landslagssjefen, Norges mest suksessrike gjennom tidene.

– Om den ikke dør, så vil den bli redusert på mange måter. Men jeg har et håp om at protestene og motkreftene er så store og mange at dette (ligaplanene) kanskje kan drepes, sier Olsen.

Samtidig tilføyer 78-åringen at han har et håp om at den store motstanden og protestene kan stoppe planene.

Uefa håper på støtte

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har vært knallharde i sin kritikk av planene. President Aleksander Čeferin kalte mandag flere klubbledere for «slanger, løgnere og kynikere».

Uefa håper på støtte fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å sette stopper for opprettelsen av den ny ligaen.

Atlético Madrid er en av tolv klubber som så langt har takket ja til å være med i superligaen, og har i mange år vært Olsens favorittlag i Spania.

– Det er det slutt på. Nå sitter jeg igjen med Getafe, sier Drillo til NTB.