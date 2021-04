Uforsonlig Pérez i TV-intervju om superligaen: – Nødvendig for å overleve

Real Madrid-president Florentino Pérez avviser at det er aktuelt å droppe planene om en superliga. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

NTB

Real Madrid-president Florentino Pérez mener coronapandemien har gjort det ekstra viktig å få en ny superliga på beina. Det er isfront mellom Uefa og klubbene.

Det kom fram i et sjeldent TV-intervju mandag kveld. Der ble situasjonen mellom utbryterne og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ytterligere tilspisset.

Real Madrid-president Florentino Pérez avviser at det er aktuelt å droppe planene om en superliga. Arkivfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Les mer Lukk

– Pandemien har ruinert klubbene, vi trenger superligaen istedenfor mesterligaen for å kunne hente inn de tapte inntektene etter pandemien, sa Pérez i det populære TV-programmet «El Chiringuito de Jugones».

Planen om den europeiske superligaen har vakt sterke reaksjoner ute i Europa, uten at det synes å affisere Pérez det minste. Han blir trolig leder for utbrytergruppen.

Han pekte på at den mest attraktive fotballen spilles mellom de største klubbene, noe som øker verdien for TV-stasjonene og sørger for større inntekter.

– Det er ikke bare de rike som ønsker superligaen, vi gjør dette for å redde fotballen fra den krisen den er i, sa han og hevdet at de største klubbene vil fordele inntektene også til de mindre.

Truslene fra Uefa om at både de aktuelle superligaklubbene og spillerne vil bli kastet ut av mesterligaen og spillerne nektet å spille landskamper, preller fullstendig av på Pérez:

– Våre spillere vil ikke bli kastet ut fra VM. Det garanterer jeg. Det kan de være 100 prosent sikre på. Å kaste oss ut fra denne mesterligasesongen? Absolutt ikke. Det garanterer jeg 100 prosent. Monopolet til Uefa er over. Det er tid for en ny æra, tordnet han.

Han sa også at superligaklubbene vil gå i dialog med Uefa framover.

Mandag var Uefa-president Aleksander Čeferin beinhard i sin kritikk av klubben. Han kalte noen av lederne for slanger og løgnere.