United-stjerne inn i superliga-debatten: – Drømmer kan ikke kjøpes

NTB

Manchester Uniteds midtbanestjerne Bruno Fernandes postet mandag et bilde i sosiale medier som tolkes som et klart tegn på misnøye med de nye superligaplanene.

Portugiseren er dermed den første spilleren i de tolv superligaklubbene som uttrykker seg i debatten som har skapt storm i Fotball-Europa.

Wolves-spiller Daniel Podence la mandag ut et bilde på sin Instagram-konto der han ramset opp store fotballøyeblikk og avsluttet med «Det er noen ting man bare ikke kan kjøpe».

Fernandes repostet deretter landsmannen Podences bilde på sin konto og la til teksten: «Drømmer kan ikke kjøpes». Det tolkes som et klart signal om at Solskjær-eleven ikke begeistret for planene om en ny europeisk superliga.

Mandag skriver i tillegg Daily Mail at det var uro i United-leiren etter at nyheten kom søndag kveld. Ifølge avisen skal det ha vært møtevirksomhet i Manchester, der flere av United-spillerne uttrykte seg negativt til at de fikk høre om utbryterligaen gjennom mediene og ikke fra klubben selv.