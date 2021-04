Uno-X kan få sykle flere storritt – men tviler på Tour de France-deltakelse

NTB

Det norske sykkellaget Uno-X har vist seg fram med sterk innsats i flere toppritt denne våren. Det kan åpne flere dører, men ikke til Tour de France.

Det spår Kurt Asle Arvesen, sportssjef i Uno-X, som selv er etappevinner i Tour de France.

Etter at det norske laget satte farge på Ardennene-klassikeren Amstel-rittet søndag, er Arvesen optimistisk for framtiden. Markus Hoelgaard ble nummer 19, mens Anders Skaarseth gikk i brudd og sikret Uno-X god TV-tid.

– Det var egentlig en suksess for oss i det hele tatt å bli invitert hit, sier Arvesen om deltakelse i Amstel-rittet.

– Alle arrangører av større ritt får med seg at vi ikke gjør oss bort her. Dette kan åpne for flere invitasjoner framover, slår Arvesen fast.

Politisk spill

Uno-X planla egentlig for en langt roligere sykkelvår. Dermed måtte en vanskelig kabal løses da laget plutselig ble invitert til Amstel-rittet, og flere andre ritt på verdenstouren.

– Det var en utfordring å få det til. Vi hadde takket ja til flere løp samtidig, og måtte fordele ressursene litt. Men vi leverte absolutt til bestått, sier Arvesen.

Det norske laget har ikke status som verdenstourlag, og må dermed inviteres inn som wildcard-lag. Det gjør at Arvesen ikke har særlig tro på at det blir deltakelse i de såkalte Grand Tour-rittene Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a Espana.

– Mange av de store rittene er allerede låst. Så det skjer ikke noe der i nærmeste framtid, sier Arvesen.

– Uno-X i Tour de France, hvor sannsynlig er det?

– Det er fortsatt en vei å gå før vi er der. Det er mange lag om de plassene. Og samtidig er det et lite politisk spill, sier Arvesen.

Kan miste ryttere

Det han tenker på da er at arrangørene vil ha med lokale lag og ryttere. For et norsk lag uten franske ryttere, betyr det at veien til Tour de France-deltakelse er lang å gå.

– Vi snakket litt med arrangøren av Vuelta i januar. Da var de ærlige på at de ville invitere spanske lag for å redde spansk sykkelsport, sier Arvesen.

Samtidig som de gode prestasjonene gjør det norske laget mer attraktivt å invitere i framtiden, kan det svekke laget på sikt. Ryttere som Markus Hoelgaard viser nemlig at de er gode nok til å ta nivået, og kan dermed bli plukket opp av verdenstourlag.

– Det blir vanskelig å holde på ham, men det er vi stolte av, sier Arvesen.

Hoelgaard selv sier til NTB at han trives godt i Uno-X og vil vurdere eventuelle tilbud nøye.

– Jeg trives såpass bra at jeg ikke føler behov for å si ja til hva som helst, sier Hoelgaard.

Ber UCI ta grep

Arvesen sier det ikke er et mål å utvikle Uno-X til å bli et lag med verdenstour-status, men heller fortsette å utvikle norske og danske talenter, slik de gjør i dag.

Men Arvesen har ett ønske han håper Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) vil innfri.

– Det UCI kunne ha gjort med et ganske lett grep, er å sette en regel om at når et WorldTour-lag henter talenter fra et utviklerlag, så kunne de ha gitt oss en klapp på skulderen og en kompensasjon. Det kunne UCI ha gjort på neste styremøte, sier Arvesen.