Glesnes berget av VAR i målløs serieåpning

NTB

Jacob Glesnes og hans Philadelphia Union spilte 0-0 borte mot Columbus Crew i åpningsrunden i MLS. Han var nær en assist og ble berget av VAR.

Glesnes skal prøve å følge opp en god fjorårssesong i den nordamerikanske proffligaen, og han var nær ved å servere laget sitt en drømmestart.

I det 64. minutt ble et frispark slått mot ham langt ute på venstresiden. Han nikket ballen inn i midten, og den havnet hos Alejandro Bedoya, som skjøt i stolpen.

Hjemmelaget ble også stoppet av målstolpene. I det 34. minutt skjøt Lucas Zalarayan fra distanse, og ballen spratt på tverrliggeren.

I slutten av første omgang ble det blåst straffespark mot Glesnes, men VAR-gjennomgang viste at forseelsen skjedde utenfor straffefeltet, og nordmannen slapp med et gult kort.

I det 83. minutt ble Union berget av keeper Andre Blake, som svarte med en fantastisk refleksredning da Artur avsluttet fra kort hold etter et frispark. Returen traff hodet til Gyasi Zardes, men kom for brått på, og han sendte den over åpent mål.

Glesnes spilte hele kampen i gjestenes midtforsvar.