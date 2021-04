Atlético beholder førsteplassen etter målfest

NTB

Atlético Madrid slo knallhardt tilbake etter to poengtap og beholder førsteplassen i La Liga etter å ha knust Eibar 5-0 søndag.

Tap og uavgjort i de to siste kampene har åpnet døren på vidt gap for Real Madrid og Barcelona, som kommer i full fart i jakten på et Atlético som tidligere i sesongen hadde en komfortabel luke på topp.

Real Madrid kunne ha tatt over serieledelsen hvis Atlético hadde avgitt poeng mot Eibar. Men etter en imponerende forestilling er det klart at Atlético beholder serieledelsen også etter helgens kamper, som er framskutt fra 33. runde. Det skulle egentlig vært en midtukerunde i slutten av måneden.

Faktisk greide Real Madrid bare 0-0 mot Getafe, og dermed har Atlético tre poengs luke.

Både Luiz Sarez og João Félix var uaktuelle med skader, men Atletico klarte seg fint uten stjernene. Angel Correa fikk sjansen, og takket for seg med to kjappe mål. Det første kom fra kloss hold etter 42 minutter, før han like etter la på til 2-0 etter å ha danset rundt med forsvarerne i Eibars felt.

I 2. omgang ble også Marcos Llorente tomålsscorer, etter at Yannick Carrasco hadde lagt på til 3-0.

Mens det er spenning i tittelstriden, ser det nå ut til å være avgjort hvem som får mestelrigaplassene. Sevilla sikret seg langt på vei en plass i neste års Champions League med en 2-1-seier over Real Sociedad.

Åtte kamper fra 33. runde spilles søndag, dagen etter at Barcelona slo Athletic Bilbao i cupfinalen. Finalistene spiller sine kamper i serierunden på de opprinnelig oppsatte datoene.

Barcelona er fem poeng bak Atlético Madrid med en kamp mindre spilt.