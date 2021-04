Nytt Zuccarello-mål da Wild utklasset Sharks

Mats Zuccarello (nummer 36) feirer målet til Kirill Kaprizov (nummer 97). Nordmannen sto for den målgivende pasningen. Foto: Craig Lassig / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For andre gang på to dager vant Minnesota Wild over San Jose Sharks, denne gangen med hele 5–2. Mats Zuccarello sto for ett mål og en assist.