Ruud én seier unna møte med læremester Nadal

Casper Ruud er klar for kvartfinale i ATP-turneringen i Monte Carlo. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Casper Ruud har en flott mulighet til å møte Rafael Nadal på grusen i Monte Carlo, men først må han slå italienske Fabio Fognini i kvartfinalen.

– Det blir en spennende kamp. Han vant her for to år siden. Jeg har spilt mot ham tidligere, og det har gått bra, men han liker seg tydeligvis godt i Monaco, så det blir en ny kamp, sa Ruud til NTB før kvartfinalen fredag ettermiddag.

Ruud slo den 33 år gamle Fognini i strake sett både på rødgrusen i Hamburg i fjor og i ATP-cupturneringen i Australia i fjor. Fognini har vunnet fire turneringer i karrieren, mens Ruud står med én seier.

Italieneren er ranket som nummer 18 i verden, mens nordmannen for tiden ligger på 27.-plassen.

Før grussesongen startet for alvor, var Ruud på Mallorca og trente på Rafael Nadals tennisakademi. Det ble flere treningsøkter med gruskongen.

Nadal på sin side må slå russiske Andrje Rublev i sin kvartfinale for at duellen mot den 22 år gamle nordmannen skal finne sted – i tillegg til at Ruud gjør jobben sin.

Ruud spiller tredje kamp fredag, tidligst klokken 14.