Treningskampene endelig tilbake: Dette er reglene toppklubbene må følge

Brann-spillerne spiller møter lørdag Sogndal borte i sin første treningskamp på to måneder. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Fra lørdag spiller toppfotballen sine første testkamper på to måneder etter en påtvunget pause. Protokollen inneholder en rekke krav.

Siden 19. februar har treningskamper mellom ulike lag ligget brakk i Norge. Forbudet tvang fotballen til å utsette seriesesongen flere ganger, men tidligere i uken kom endelig en gladnyhet for klubbene.

Da åpnet regjeringen opp for kampaktivitet. Fra og med lørdag er det igjen tillatt for toppfotballen å måle krefter mot hverandre.

Åpningen lar til og med publikum få være til stede. Totalt 600 tilskuere fordelt på tre kohorter kan slippe til på treningskamper i kommuner som ikke er under tiltaksnivå A og B.

Helst kortreist

Norges Fotballforbund har lagt klare føringer for treningskamper i sin oppdaterte protokoll. Der bes klubbene om å planlegge etter disse prinsippene:

* Kortest mulig reise

* Direkte transport (ikke stoppe underveis)

* Unngå offentlige transportmidler

* Reise tur/retur samme dag

Enkelte toppklubber ligger sånn til geografisk at unntak må gis. Det gjelder for eksempel regjerende seriemester Bodø/Glimt.

Treningskamper med publikum skal spilles etter kampprotokollen. Det vil si regelverket som ble brukt i seriespillet forrige sesong.

Obligatorisk testing

Dette er regler som gjelder treningskamper uten tilskuere:

* Hjemme- og bortelag skal ha en utpekt person med ansvar for at smittevern blir opprettholdt under reise og kamp.

* Alle med tilgang til indre bane, og alle som reiser med bortelaget, skal ha testet negativt for koronaviruset før kamp. Dette gjelder ikke personer som er vaksinert eller vært dokumentert smittet siste halvår.

* Lagene skal testes 48 timer før kamp. Positiv hurtigtest skal følges opp med PCR-test.

* Dommerne er ansvarlige for å teste seg før kamp. Det skal skje i løpet av de siste 72 timene før avspark. Testmetode kan være PCR eller hurtigtest.

* Bortelaget skal ha et eget reiseopplegg og være skjermet fra andre på turen.

* Det kan maks være 60 personer totalt som har tilgang til indre bane. Dette inkluderer spillere, støtteapparat og dommere.

* I pausen skal lagene og dommerne oppholde seg utendørs.

* Garderober kan brukes til dusj og skift etter kamp. I så fall skal det være minst to meters avstand mellom hver person.

* Hjemmelaget har ansvaret for å merke garderobene med hvor mange som kan oppholde seg der samtidig og vise hva som er nødvendig avstand.

Fyldig lørdagsmeny

I kommuner med tiltaksnivå A og B kan kun spillere, støtteapparat og dommere være til stede på kamparenaen. Kamprapportering må skje via klubbenes støtteapparat.

Kamper i øvrige kommuner gir mulighet til opptil ti mediepersoner på tribunen.

Dette er kampene som i skrivende stund er satt opp lørdag: Rosenborg – Raufoss 13.00, Vålerenga – KFUM Oslo 13.30, Mjøndalen – Grorud 14.00, Molde – Stjørdals-Blink 14.30, Sogndal – Brann 15.00, Kristiansund – Ranheim 15.30, Odd – Sandefjord 16.00, Viking – Åsane 16.00.

Etter planen ruller Eliteserien i gang 8. og 9. mai, mens 1. divisjon starter en uke senere. På kvinnesiden er Toppserien og 1. divisjon utsatt til 22.-23. mai.