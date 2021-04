Scholes bekymret over Haalands «familiekobling» til City

NTB

Klubblegenden Paul Scholes mener Erling Braut Haaland er det perfekte spissvalget for Manchester United. Men han frykter at stjernespissen ender opp hos naboen.

Scholes snakker om Haaland i et eksklusivt intervju med Talksport , og han legger ikke skjul på at han gjerne skulle sett den norske 20-åringen ikledd den røde United-trøya.

Om Scholes får det som han vil, gjenforenes Haaland med sin tidligere trener Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford.

– Han har det forholdet med Ole, og vi vet alle hvor god han er, sier den tidligere midtbanestjernen og fortsetter:

– United er desperat etter en nummer 9, en klar midtspiss. Haaland ville vært det perfekte valget. Selvfølgelig ville han det.

Det er ventet at flere klubber kaster seg inn i kampen om Haalands signatur dersom det blir aktuelt for ham å forlate Borussia Dortmund allerede til sommeren. Mesterligaforliset mot Manchester City onsdag gjorde det iallfall ikke mer sannsynlig at Haaland blir.

Hans far Alfie Haaland og agent Mino Raiola skal nylig ha hatt samtaler med både Real Madrid og Barcelona. Scholes frykter dessuten at Manchester City, som pappa Haaland spilte for i tre sesonger, kan være en aktuell arbeidsgiver for den ettertraktede spissen.

– Det er et par andre klubber som kan være med her. Du må tenke på faren hans også, med den City-koblingen han har. Den kan være sterk i denne sammenhengen.

– Men la oss se. Jeg krysser fingrene for at dersom han flytter, så kommer han til den røde delen av Manchester, sier Scholes.