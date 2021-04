Ustoppelige City sendte Dortmund ut av mesterligaen

NTB

Borussia Dortmund leverte lenge en solid hjemmekamp og tok føringen mot Manchester Citys stjernegalleri, men er ute av mesterligaen etter 1-2-tap onsdag kveld.

City vant dobbeltoppgjøret i kvartfinalen 4-2 sammenlagt, og avgjørelsen falt med to scoringer i 2. omgang.

Riyad Mahrez scoret på straffespark før Phil Foden hamret inn 2-1-målet via stanga. Dermed er City i Champions League-semifinale for første gang siden 2016. Motstander blir Paris Saint-Germain.

– Det er annen gang klubben er i semifinale, så vi har ikke skrevet klubbhistorie ennå, men vi er i gang. Bortsett fra de ti første minuttene var vi briljante i dag, sa City-manager Pep Guardiola til BT Sport.

Laget hans jager fire titler denne sesongen. Laget leder Premier League, er i finale i ligacupen, semifinale både i FA-cupen (møter Chelsea lørdag) og mesterligaen.

– Vi tenker ikke på om vi kommer til å vinne alle fire. Vi tar en kamp av gangen, sa Guardiola.

For Borussia Dortmund ser det mørkt ut. Sjansene for mesterligaspill neste sesong er minimale. Laget ligger sju poeng bak 4.-plassen i 1. Bundesliga, som gir innpass i den gjeveste europacupen.

17-åringen Jude Bellingham tente imidlertid et solid håp hos hjemmelaget da han scoret 1-0-målet etter et snaut kvarters spill. På det tidspunktet ledet Dortmund oppgjøret takket være bortemålsregelen.

– Vi spilte ikke bra i det hele tatt de første 15 minuttene. Vi slet, og vi var ikke modige nok. Det var nok åpenbart at vi var litt redde for å miste ledelsen. Etter hvert skapte vi mer ballbesittelse og sjanser, og målet vår i 2. omgang var å score og få kampen tilbake i våre egne hender. Og det var akkurat det vi gjorde, sa Citys midtbanemann Ilkay Gündogan til Uefas reporter.

Glede snudd til skuffelse

Erling Braut Haaland var involvert i oppbyggingen til 1-0-målet og gjorde en sterk jobb ved å skjerme ballen fra John Stones før han spilte den bak til Mahmoud Dahoud. Han ladet høyrefoten, men ble stoppet i skuddøyeblikket, og ballen spratt videre til Bellingham.

Tenåringen skrudde ballen mot vinkelen, og selv om City-keeper Ederson var på den, klarte han ikke å forhindre scoring. Bellingham ble dermed den yngste Dortmund-spilleren og engelskmannen som har scoret i Champions League.

– Vi kommer ikke til å smile og juble over at vi gjorde en bra kamp. Vi tapte begge kampene, og det er bare å gratulere dem. De var det beste laget med måten de trillet ballen rundt på, sa Bellingham etter kampen.

Kort tid etter scoringen fikk Dortmund nok en sjanse. Manuel Akanji fikk heade umarkert på en corner, men ballen gikk i bakken og opp i hanskene på Ederson.

City-maskineri

Etter Bellinghams kalddusj brukte City noen minutter på å spille seg inn i kampen igjen, men så kom også de lyseblå med full kraft etter hvert.

Den første store sjansen kom ved Kevin De Bruyne etter 25 minutter. Den elegante belgieren vant ballen fra Mateu Morey, og selv om han mistet fart i duellen og måte skyte fra stillestående posisjon, smelte De Bruyne et prosjektil opp i tverrliggeren.

Dortmund slapp med skrekken igjen seks minutter senere. Phil Foden slo godt inn fra venstre, og Mahrez kom stormende. Hans skuddforsøk ble blokkert med beina av Dortmund-keeper Marwin Hitz.

Gjestene hadde virkelig fått blod på tann, og Dortmund var småheldig som gikk til pause med 1-0. Føringen skulle imidlertid ikke vare lenge etter hvilen.

Can-blemme

Seks minutter ut i 2. omgang var Emre Can uvøren da han skulle klarere et Foden-innlegg med hodet, og ballen gikk i hans egen arm. Dermed pekte dommer Carlos del Cerro ubønnhørlig på straffemerket.

Mahrez fikk ansvaret for å ta straffesparket, og han banket ballen så hardt i mål at Hitz ikke hadde sjanse til å stanse den. Det var City-vingens første mål på 15 Champions League-kamper.

Dortmund trengte scoring, og mye av ansvaret hvilte på Haalands skuldre, men nordmannen fikk ikke all verden å jobbe med i denne kampen. Gjestenes midtstoppere Stones og Ruben Dias hadde stort sett kontroll på ham, og Haaland var blant spillerne med færrest ballberøringer.

Punktert

Mats Hummels kom derimot nær scoring etter halvspilt 2. omgang. Marco Reus slo et frispark fra siden rett på pannebrasken til midtstopperen, men forsøket gikk like over Edersons tverrligger.

I kampens 74. minutt driblet Kevin De Bruyne seg fri i Dortmund-feltet, men Hitz reddet hans lave skudd fra 12-13 meter. På den påfølgende corneren måtte keeperen derimot gi tapt.

I et innøvd trekk ble ballen spilt bak til Foden på hjørnet av Dortmund-feltet, og han klemte den inn via nærmeste stolpe med en kanonkule fra 17 meter.

Da ble det umulig for Haaland og Dortmund å svare. Nordmannen har ikke scoret på sine sju siste kamper – hans lengste måltørke i karrieren.