Tidligere idrettsprofil innrømmer Nav-svindel

NTB

En kjent, tidligere idrettsprofil fra Vestlandet innrømmer å ha svindlet til seg store summer fra Nav.

Mannen erkjente straffskyld da rettssaken startet i Bergen tingrett mandag, skriver Bergensavisen.

– Jeg tilstår fullt og helt at jeg har feilinnmeldt timer. Jeg har ingen unnskyldning for det og er veldig lei meg, sa han.

Ifølge tiltalen oppga mannen til Nav at han arbeidet 454 timer. Påtalemyndigheten mener at han i realiteten mottok lønn for 3.390,5 timer og dermed fikk utbetalt 730.000 kroner mer enn han skulle.

I tiltalen står det at mannen skal ha mottatt lønn for 2.609,5 timer og dermed ha svindlet til seg over 500.000 kroner fra Nav.

Da tiltalen ble kjent, sa mannen at han ikke hadde hatt til hensikt å lure noen og at han er ingen skurk.