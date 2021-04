Sju av ti japanere ønsker sommer-OL i Tokyo flyttet eller avlyst

Mange japanere mener at det er uheldig å arrangere OL om drøye tre måneder.

NTB

Et klart flertall i Japans befolkning ønsker at Tokyo-OL blir flyttet eller avlyst på grunn av frykt for en ny bølge med coronasmitte.