Strømsgodset-ledelsen: Ikke hatt gode nok rutiner

Mange pressefolk var på Marienlyst forrige uke. Fredag ble det kjent at Henrik Pedersen er ferdig i klubben. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Strømsgodset-ledelsen innrømmer at rutinene for varslinger ikke har vært gode nok etter saken som endte med at hovedtrener Henrik Pedersen måtte gå.