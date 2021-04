Skjebneuke for fotballen – disse spørsmålene skal besvares

Det er ventet viktige avklaringer for fotballen denne uken. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Tre eliteserieklubber gjenopptar mandag treningsaktiviteten. Fem må fortsatt vente. Samtidig haster det å få avklart to ting for å redde seriestarten.

Får toppfotballen unntak fra det strengeste tiltaksnivået slik at samtlige klubber kan trene som normalt? Gis det grønt lys for treningskamper for eliteserielagene?

Begge spørsmål blir trolig besvart av regjeringen denne uken og vil få stor betydning for Norges Fotballforbunds plan om eliteseriestart 8. og 9. mai.

Lørdag ble perioden med ekstra strenge smitteverntiltak forlenget for en rekke kommuner i Viken. Det betyr at Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Sarpsborg og Lillestrøm i utgangspunktet ikke kan gjennomføre fellestreninger før tidligst 26. april. Da nærmer seriestarten seg med stormskritt.

NFF har bedt om at toppfotballen innvilges unntak fra tiltaksnivå A, med begrunnelse i den strenge smittevernprotokollen klubbene opererer under. I et intervju med VG lørdag sa toppfotballdirektør Lise Klaveness at hun håper og tror ønsket innvilges «allerede mandag eller fortest mulig».

Svar kommer fredag

En avklaring rundt spørsmålet om oppstart av treningskamper drøyer trolig noe lenger, men skal også komme denne uken. I et intervju med NTB i forrige uke varslet kulturminister Abid Raja (V) at fotballen kan vente seg svar fredag.

– Planen er at vi kommer til å si ja eller nei til dette 16. april, slik at de kan starte opp sine treningskamper fra 17. april, sa statsråden.

Kulturministeren var videre klar på at det er smitteutviklingen som avgjør om det blir gitt grønt lys eller ikke.

Som følge av nasjonale smitteverntiltak har det ikke vært gjennomført treningskamper i toppfotballen siden 19. februar. Samtidig har både NFF og klubbene vært tydelige på at en periode med oppkjøringskamper er helt nødvendig før seriespillet kan startes opp.

Fredagens varslede beslutning fra regjeringen imøteses dermed med stor spenning, og vil ha avgjørende betydning for eliteserie-oppstarten.

Lettelser i mange kommuner

I påvente av avklaringene er det store ulikheter i hvordan eliteserieklubbene kan trene.

Fra midnatt natt til mandag ble smitteverntiltakene for en rekke kommuner i Nordland, Viken, Vestfold, Telemark og på Haugalandet lettet på. Det betyr at eliteserieklubbene Sandefjord, Bodø/Glimt og Haugesund kan gjenoppta mer normal treningsaktivitet etter en lengre periode med full stans.

Odd har vært rammet av tilsvarende treningsnekt, men i Skien kommune forlot man det strengeste tiltaksnivået sist fredag. Dermed kan også Odd-spillerne nå trene sammen igjen.

Verre er altså situasjonen for eliteseriekollegene Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm og Sarpsborg. De er alle hjemmehørende i kommuner som fortsatt er underlagt de strengeste smitteverntiltakene. For dem fortsetter treningsnekten.

Seks vil ha utsettelse

NFF-ledelsen har vært tydelige på at det fortsatt planlegges for å starte Eliteserien 8. og 9. mai. Samtidig har seks av klubbene som den siste tiden har hatt treningsstans anmodet om å få utsatt sine to første kamper.

Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm, Haugesund og Sandefjord står bak den felles henvendelsen. De henviser til at en utsettelse vil være det beste for spillernes helse og fair play.

NFF har ikke avvist forslaget, men har uttrykt at det er naturlig å ta stilling til henvendelsen først etter at oppstartsdato for treningskamper er avklart.

Eliteserien skulle opprinnelig ha startet 5. april, men måtte utsettes som følge av strenge smitteverntiltak.