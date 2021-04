Guardiola pepret med Haaland-spørsmål: – En blind mann ser at han er en god spiss

NTB

Pep Guardiola vil ikke svare på om han ønsker seg Erling Braut Haaland til Manchester City, men er full av lovord om nordmannens målteft.

Tirsdag møtes City og Borussia Dortmund i mesterligaens kvartfinale, og mange av spørsmålene Guardiola fikk på pressekonferansen foran storkampen, handlet om Haaland.

Spanjolen svarte høflig på spørsmålene, selv om han poengterte at han ikke liker å snakke så mye om andre lags spillere.

– Alt jeg kan si er at han er en eksepsjonell spiss. Tallene hans snakker for seg. En fantastisk spiller, sa City-manageren før han senere la til:

– Det er ikke lett å finne en spiller i historien som har scoret så mange mål i så ung alder. Han kan score med venstre, høyre, på kontringer og i boksen. Selv når du dominerer kampen. Han er en fantastisk spiss. Selv en blind mann vil se at han er en god spiss.

Åpner for storkjøp

Ettersom Dortmund sliter i hjemlig serie og står i fare for å gå glipp av Champions League-spill neste sesong, er sportsmediene fulle av rykter og spekulasjoner om hvor nordmannen kommer til å spille fra høsten av.

De fleste tror tyskerne blir nødt til å selge sin spissjuvel. Manchester City kan være en kandidat, ettersom målmaskinen Sergio Agüero gir seg i klubben etter sesongen.

Guardiola har tidligere sagt at klubben ikke kommer til å kjøpe en dyr erstatter for Agüero i sommer, men modererte seg noe da han mandag fikk spørsmål om det er uaktuelt å bruke over 100 millioner pund på én spiller.

– Så langt har klubben bestemt seg for ikke å bruke 100 millioner på en spiller, men kanskje det er nødvendig i framtiden når klubben ser behovet for å styrke laget for de neste fem-ti årene. Kanskje i framtiden, jeg vet ikke, sa han.

Dyr

Om Haaland står på ønskelisten hans, og om nordmannen kommer til å koste over 100 millioner pund, ville han ikke svare på.

– Jeg vet ikke. Det er et spørsmål til Borussia Dortmund og agenten hans. Jeg kan så absolutt forstå at alle spør meg hver dag om denne Haaland, og han er selvfølgelig en eksepsjonell spiss. Men du forstår at det ikke er greit for meg å snakke om en annen klubbs spiller.

Det velrenommerte nettstedet Transfermarkt vurderer Haalands nåværende verdi til 1,1 milliarder kroner, eller litt i underkant av 100 millioner pund. Ifølge tyske medier har han en utkjøpsklausul i kontrakten sin med Dortmund som kan utløses først etter neste sesong.