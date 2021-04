Thorstvedt sentral i Genk-seier med vakker scoring og målgivende

NTB

Kristian Thorstvedt sendte Genk tidlig i ledelsen borte mot Leuven i belgisk fotball mandag. Gjestene vant til slutt 3-2.

Rogalendingens scoring etter sju minutter var av den meget lekre sorten. Theo Bongonda dro seg inn i banen og ble felt da han skulle skyte. Ballen havnet i beina på Thorstvedt, som lekkert plasserte den i mål. Avslutningen var få centimeter unna krysset.

Thorstvedt står med tre seriemål og to cupmål for belgierne siden overgangen fra Viking i januar 2020.

22-åringen er i scoringsform for tiden. Mandagens fulltreffer var hans femte på litt over måned. Nylig scoret han for Norge mot Gibraltar i VM-kvalifiseringen, mens det ble to mål i cupen mot Mechelen 4. mars og i serien mot Charleroi 26. februar.

I tillegg fikk Thorstvedt rødt kort etter bare tolv minutter som Norge-innbytter mot Tyrkia.

Leuven utlignet mandagens kamp etter halvspilt 2. omgang, men i det 81. minutt var rollene mellom Bongonda og Thorstvedt snudd. Nordmannen hadde målgivende til Bongonda, mens Paul Onuachu økte til 3-1 kort tid etter.

På overtid reduserte hjemmelaget til ingen nytte.

Seieren gjør at Genk fortsatt er nummer tre på tabellen med to kamper igjen av grunnserien. De er ett poeng bak toer Royal Antwerpen, som har én kamp mindre spilt.

Club Brugge leder suverent før mestersluttspillet starter for Belgias fire beste lag.