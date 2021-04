Haaland-agent avfeier pengesak: – Falske nyheter sprer seg raskt

NTB

Stjerneagenten Mino Raiola slår tilbake mot spanske oppslag som hevder han kan håve inn 200 millioner kroner på en overgang for Erling Braut Haaland.

Natt til mandag la nederlenderen ut en video på Twitter. Der blir flere avisartikler stemplet som «fake news».

«Falske nyheter sprer seg raskt og langt», tvitret Raiola.

I helgen hevdet radiostasjonen RAC1, med tilhold i Barcelona, at Raiola og Haalands far Alfie krever rundt 200 millioner kroner hver for en overgang for Borussia Dortmunds norske storscorer.

Spanias mest leste avis, Marca, rapporterte tallene videre. Oppslagene fikk Raiola til å ty til sosiale medier.

Torsdag var han i Spania sammen med Haalands far. Ifølge flere medier var duoen i samtaler med både Barcelona og Real Madrid. Samtidig ble det meldt at de også kom til å snakke med flere engelske Premier League-klubber.

Erling Braut Haaland vil bli en dyr mann å hente allerede i sommer. Borussia Dortmund er ikke interessert i å selge, og ifølge ESPN vil den tyske klubben kreve 180 millioner euro for å slippe 20-åringen i det kommende overgangsmarkedet. Det vil si 1,8 milliarder kroner.