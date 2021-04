Ny seier for Wild – uten Zuccarello på isen

Minnesota Wilds Joel Eriksson Ek (14) var sentral i 2-1-seieren over Vegas Golden Knights. Her forsøker han å lure pucken forbi målvakt Marc-Andre Fleury (29). Foto: John Locher / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

To scoringer i tredje periode sørget for nok en seier for Mats Zuccarellos Minnesota Wild over Vegas Golden Knights i NHL natt til søndag.