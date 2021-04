Sent Hauge-mål ga viktig Milan-poeng: – Veldig fornøyd

NTB

Jens Petter Hauge kom inn og utlignet for Milan med en vakker scoring like før slutt. Dermed endte det 1-1 hjemme mot Sampdoria.

Hauge, som har fått lite spilletid de siste to månedene, sikret med det et viktig Milan-poeng. Målet kom etter 87 minutter.

Han ble spilt gjennom av Franck Kessie og dro iskaldt av Antonio Candreva, før han alene med Sampdoria-målvakt Emil Audero la ballen lekkert i lengste hjørne.

– Det var et viktig og fint mål. Jeg er veldig fornøyd med endelig å ha scoret igjen. Ett poeng er bedre enn ingen, selv om vi alltid jakter tre poeng. Det er ni kamper igjen, og det er fortsatt muligheter for oss, sa Hauge til NTB etter kampen og fortsatte:

– Det er 27 poeng å kjempe om. Gjør vi jobben vår og spiller på vårt nivå, er jeg sikker på at vi hvert fall sikrer oss Champions League-plassen. Nå må vi jobbe hardt og ta en kamp av gangen.

Gult for Thorsby

Før scoringen hadde Hauge vært på banen i et snaut kvarter. Det var ungguttens første mål i Milan-trøyen siden 10. desember. Den gang scoret bodøværingen mot Sparta Praha i europaligaen.

Morten Thorsby, som imponerte stort for Norge mot Montenegro onsdag, fikk gult kort like før pause for en hard takling på Rade Krunic.

Timen var unnagjort da Sampdoria tok ledelsen, og det var evigunge Fabio Quagliarella som scoret. Theo Hernández spilte ballen rett i beina på spissen, som så at Gianluigi Donnarumma sto langt ute. Quagliarella var iskald og chippet ballen i mål fra 20 meter.

Utvist

Like etter at spissen hadde sendt Sampdoria i ledelsen, fikk Adrien Silva sitt annet gule kort. Det betydde at gjestene måtte spille med en mann mindre den siste halvtimen.

Derfor ble Kristoffer Askildsen byttet inn tre minutter etter det røde kortet for spissen Manolo Gabbiadini. Innhoppet var Askildsens fjerde denne sesongen og første siden han fikk seks minutter på tampen mot Udinese 16. januar.

– Det var deilig å få en halvtime, selv om det var en tøff kamp å komme inn i. Helt annerledes å få kamptrening enn bare vanlig trening. Jeg er fornøyd med ett poeng når kampen ble som den ble, sa Askildsen til NTB etter poengdelingen.

Norsk fotballhistorie

20-åringens innhopp var et historisk øyeblikk. Aldri før har tre nordmenn vært på banen samtidig i en Serie A-kamp.

– Det var veldig kult at vi var tre norske samtidig. Vi kan spille ball oppi nord også! Det var gøy for Jens Petter med scoring, men ikke så gøy for oss, sa Askildsen.

Det ene poenget gjør at Milan er åtte poeng bak byrival og Serie A-leder Inter, som slo Bologna 1-0 med scoring av Romelu Lukaku.

Milan er to poeng foran Atalanta, som slo Udinese 3-2, og fire foran Juventus, som har en kamp mindre spilt. Cristiano Ronaldos 2-2-mål berget ett poeng for Juventus i byderbyet mot Torino.

– Jeg jobber med å lære språket og bli enda bedre kjent med lagkameratene mine. Det går bra, og jeg er veldig glad. Så får vi håpe at vi avslutter sesongen på det nivået vi startet den på, sier Hauge.