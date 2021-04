Offensiv før Flandern Rundt: – Nå har jeg kommet meg opp på nivå

NTB

Sven Erik Bystrøm mener han aldri har vært bedre, og vil gripe sjansen om favorittene blir sittende og glo på hverandre under finalen av Flandern rundt søndag.

– Jeg føler meg veldig bra om dagen. Jeg ser fram til søndag og Flandern Rundt. Det er et av de store målene. Glad for vi får sykle her, sier han til NTB.

– Jeg har på en måte vært noen par hakk under i et par år, men nå har jeg kommet meg opp på nivå. Ting har klaffet og formen er bra, men det er på søndag jeg håper det virkelig klaffer.

Bystrøm sier at UAE-laget i utgangspunktet vil kjøre for Matteo Trentin og Alexander Kristoff, men U23-verdensmesteren fra 2014 ser ikke bort fra at han selv kan gå for et godt resultat.

– Jeg vil være med selv langt inn i finalen og bruke muligheten min til å gå fra om vi er i overtall. Ofte sitter de store favorittene og ser på hverandre, det er mitt håp, sier han.

– Jeg har aldri vært bedre formmessig før Flandern.

Flertall

I hele tatt ser han lyst på lagets sjanser, selv om han er klare på at det er to superfavoritter ved navn Matthieu van der Poel og Wout Van Aert.

– Vi har to raske avsluttere. Om jeg og er med har vi tre ryttere og sitter godt i det. Da får vi benytte oss av å være i flertall, sier Bystrøm.

Trentin kommer til Flandern Rundt med en 3.-plass i Gent-Wevelgem sist søndag i bagasjen. Han mener laget kommer inn i det belgiske monumentet med god moral og selvtillit.

– Jeg er i god form og de andre gutta blir også sterkere utover klassikersesongen. Bystrøm var med i utbruddet med meg sist helg og vi vet alle hva Kristoff kan være kapabel til å gjøre i et ritt som Flandern. Jeg tror mulighetene våre er gode, sa italieneren til Cyclingnews tidligere i uka.

– Alex viste takter i onsdagens ritt. Jeg føler han blir giftig, sier Bystrøm om sin norske lagkamerat.

Hagen: – Håper det løsner

I tillegg til de to UAE-rytterne er Edvald Boasson Hagen og Amund Grøndahl Jansen Norges håp på den belgiske landeveien.

Førstnevnte har hatt en tung start på sesongen og ikke levert på det toppnivået han tidligere har vist. Det skyldes blant annet en forkjølelse han pådro seg etter Paris-Nice i starten av mars. Likevel ser han fram til søndagens ritt.

– Jeg er ikke helt i den formen jeg har håpet på, men jeg håper det løsner litt på søndag. Vi har Anthony Turgis på laget som har kjørt sterkt. Jeg håper å kunne bidra best mulig, sier han

– Om jeg har en god dag får jeg egne muligheter. Det er viktig å sitte i riktig posisjon også om jeg skal hjelpe han, så det blir vinn vinn.

Han forteller at det store målet for vårsesongen var å være i slag til Paris Roubaix neste helg. Torsdag kom derimot nyheten om at rittet er flyttet til høsten.

– Det er den jeg liker mest og har sett mest fram til. Det blir ikke det i vår, men vi får heller komme sterkt tilbake, sier Boasson Hagen.