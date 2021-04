Trenerlegenden Roy Williams legger opp – hylles av Michael Jordan

NTB

Basketballtreneren Roy Williams, som har ledet noen av USAs mest legendariske collegelag, pensjonerer seg etter en 33 år lang karriere.

Tre ganger er Williams blitt nasjonal mester. Han er innlemmet i basketballens Hall of Fame for sin trenergjerning.

70-åringen har de siste 18 sesongene ledet North Carolina. Det er med dette laget han har tatt alle sine nasjonale titler.

– Det har vært et vanskelig år, men alle har hatt problemer med korona. Det har vært vanskelig å kjempe videre, prøve å få noe gjort. Men hvordan kan du være heldigere enn å være Roy Williams og trene et basketball-lag? sa Williams etter tapet for Wisconsin i første runde av sluttspillet denne sesongen.

Williams hadde blant annet en ung og talentfull spiller ved navn Michael Jordan i sin stall i 1982. NBA-legenden hyller Williams torsdag.

– Roy Williams er og vil alltid være en basketballegende i Carolina. Hans store suksess på banen er speilet i påvirkningen han hadde på livene til spillerne han trente, blant dem meg, sier Jordan.