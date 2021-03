Marit Bjørgen på kollisjonskurs med Bjørn Dæhlie om klassisk stil

– Jeg blir lei meg om klassisk forsvinner, sier Marit Bjørgen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

To av Norges mestvinnende skiløpere gjennom tidene er rykende uenige om hva som skal til for å få tilbake interessen for langrenn.