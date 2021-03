Usikkerheten råder i Eliteserien: – Både håper og tror på 16.-maifest

NTB

Fotball-Norge er delt i både tanker og håp om en start på Eliteserien i midten av mai. Trening og testkamper vil spille en nøkkelrolle.

Cato Haug sier til NTB at han både tror og håper på seriestart som planlagt. Han er styreleder i klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball.

Haug legger til at det ikke er noen grunn til ikke å tro på det kulturminister Abid Raja (V) sa forrige uke.

Overfor VG lanserte Raja en ambisjon om å få i gang treningskamper i midten av april. Samtidig pekte han på en seriestart i uke 18. I praksis vil det si helgen 8.-9. mai.

Haug mener signalene fra øvre hold har vært gode.

– Vi har fått positive signaler fra regjeringen. Vi har ikke noe grunn til ikke å tro på det Raja kom med, sier Haug.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund sa forrige uke til NTB at han ville avvente Rajas utspill.

– Men om det stemmer, er det gode nyheter med tanke på å komme i gang med treningskamper opp mot ligastarten i mai, sa Bjerketvedt.

Mandag sa NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG at han tror på seriestart første halvdel i mai.

16. mai

På grunn av treningsstoppen for toppidretten under tiltaksnivå 5A i Viken og flere andre regioner, sier Haug at trening vil være viktig før treningskamper og seriestart. Dette fordi lag skal kunne konkurrere på like vilkår.

– Den ene siden er at alle må være mest mulig forberedt. Det er noen forskjeller, men «fair play» bør ligge i bunn, sier han og legger til:

– På den andre siden er det hvordan man forbereder seg når man får lov til å trene og spille kamper.

– Tror du på 16.-maifest?

– Jeg både håper og tror at vi får en 16. mai-fest. Dessverre vil vi mangle den viktigste gruppen, som er supportere. Uten supportere er den kraftig amputert.

Risiko

I Stabæk er man håpefulle om at de snart kan få spille fotball igjen. Samtidig er klubben opptatt av at det må tas forbehold før sesongen sparkes i gang.

Kaptein Yaw Amankwah sa til NTB forrige uke at oppstarten av treningskamper i midten av april hørtes risikabelt ut.

– Skal vi gå rett på kamper uten ordentlig oppfølging, er det en enorm risiko. Det er veldig vanskelig. Det er å be om trøbbel, spør du meg, med tanke på skader, restitusjon og prestasjon, sa Amankwah.

Han la til at han håper at seriestarten vil gå som planlagt, men erkjenner at treningskampene kanskje må vente lengre enn til i midten av april på grunn av trening før kampene.