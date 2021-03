Sergio Agüero forlater Manchester City i sommer

NTB

Sergio Agüero er ferdig i Manchester City i sommer. Han er klubbens mestscorende spiller med 257 mål på 384 kamper.

– Sergios bidrag til Manchester City over de siste ti årene kan ikke snakkes nok om. Han vil få en statue av seg selv utenfor Etihad Arena, sier klubbformann Khaldoon Al Mubarak i en pressemelding publisert på City sine hjemmesider.

Agüero kom til City i 2011 og gjorde seg bemerket allerede i debuten med to mål og en målgivende på 30 minutter mot Swansea.

Han vil nok bli husket mest for den legendariske scoringen mot QPR på overtid i mai 2012 som sikret de lyseblå et historisk og etterlengtet ligagull for de lyseblå fra Manchester.

Argentineren har notert seg for spinnville 257 mål på 384 kamper for klubben siden overgangen fra Atlético Madrid for ti år siden. Det er flest i klubbens historie.

Eric Brook, som har scoret 177 mål for klubben, er nummer to på listen over mestscorende i klubbens historie.

Denne sesongen har det bare blitt ett mål på åtte Premier League-kamper for argentineren, som har slitt med skader.