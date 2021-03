Bråthen har snakket med Tande: – Det første han sa var «du blir ikke kvitt meg så lett»

NTB

Hoppsjef Clas Brede Bråthen snakket med Daniel-André Tande tidligere mandag over FaceTime. Han forteller at Tande hadde sitt sedvanlige glimt i øyet.

– Altså – Daniel er ikke klar for å hoppe i morgen igjen, så bra er ikke formen. Men etter forholdene og omstendighetene var han i god form da jeg pratet med ham. Det første han sa var «du blir ikke kvitt meg så lett». Det var gode, gamle Daniel, dét, sier Clas Brede Bråthen til NTB.

Hoppsjefen forteller at han fikk fem minutter med Tande over FaceTime mandag formiddag. 27-åringen ble lagt i kunstig koma for å roe ned hjernen og kroppen, og har nå våknet.

– Det var først og fremst veldig ålreit å se at Daniel var Daniel. Han har fått ordentlig juling, man må ikke glemme det. Men det var hyggelig og godt å få pratet med han igjen, sier Bråthen.

Han forteller at Tande ikke husket noen ting av det stygge fallet.

– Da sa jeg at det ikke var noe å stresse med å prøve å huske hva som skjedde heller. Han hadde ikke sett det igjen. «Jeg trenger ikke se det før jeg blir like gammel som deg, Clas», sa Daniel til meg. Da skjønte jeg at det var gode, gamle Daniel.

– Vi pratet ikke noe om hopp, bare en status på hvordan han hadde det. Samtidig blir han fort sliten, og det å se på en skjerm er ikke det man er mest opptatt av når man akkurat har våknet fra koma. Men det er veldig godt å se og høre at han er oppe og nikker.