Kasper Junker forlot Glimt-troppen i protest – klubben vil ikke selge ham

NTB

Fjorårets toppscorer Kasper Junker reiste fra hotellet der Bodø/Glimt holder leir i Spania sent søndag kveld. Klubben sier det er uaktuelt å selge ham nå.

Avisa Nordland var til stede i lobbyen da Junker gikk ut hotelldørene med ferdigpakket koffert, satte seg inn en ventende taxi og forlot Glimt-troppen.

– Her kan jeg ikke være mer, sa han.

Dansken har vært i konflikt med fjorårets seriemestere etter at flere overgangsbud er blitt avslått. Han ønsker seg videre fra Glimt og mener klubben har lovet ham det.

Bodø/Glimt opplyser i en uttalelse at det kom et bud fra Japan lørdag ettermiddag, men at det ikke er aktuelt å selge ham nå i vår fordi det er for liten tid til å finne en erstatter.

– Det er selvfølgelig ikke akseptabelt

«Vi registrerer at han nå har forlatt treningsleiren i Spania. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt. Vi og alle skjønner at Kasper ønsker seg ut på nye eventyr, men tilbudene må også være rett for klubben. Det gjøres nå løpende vurderinger fra klubbens side rundt denne saken», skriver Glimt.

Kasper Junker scoret 27 mål og var en viktig bidragsyter i Glimt-laget som tok Norge med storm og ble suverene seriemestre i fjor.