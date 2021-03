Karlsson går for tre høydesamlinger før sesongstarten: – En risiko

Frida Karlsson er forberedt på at det må mye høydetrening til for å prestere på topp i OL neste vinter. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Det er med skrekkblandet fryd at den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson snart går i gang med oppladningen til høyde-OL i Beijing.

21-åringen har ikke all verdens erfaring med høydetrening, men varsler at hun ser for seg et ganske tøft regime med tre leirer i tynnluften allerede før starten på neste sesong.

Det er snakk om tre opphold i høyfjellet i Europa; ett på forsommeren, ett på sensommeren og ett like før sesongstarten. Det er den foreløpige oppskriften for å kunne måle seg med Therese Johaug og de andre stjernene i OL.

Langrennskonkurransene i Beijing vil foregå på cirka 1700 meters høyde.

– Det føles litt spesielt. Det er helt klart en risiko ved å være mye i høy høyde, ettersom det belaster kroppen mer. Men én gang må jeg gjøre det, og jeg tror det er bra å starte arbeidet nå med tanke på det som venter i OL, sier Karlsson og legger til:

– Her gjelder det å være smart. Men jeg har ikke hatt noen skrekkopplevelser med høyde.

Må gjøres riktig

Karlsson har stor tillit til sin trener Per Nilsson, som har mye kunnskap om høydetrening fra tiden som skiskyttertrener for USA. Han blir en nøkkelmann for Karlsson framover.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha ham, og at jeg kan nyte godt av hans erfaring. Vi har nå dannet oss et bilde av hvordan det kommende året skal se ut.

– Jeg har forstått at det er veldig viktig å gå inn i en slik leir på riktig vis. Man skal ikke ha belastet kroppen for mye. For å få best mulig effekt, må man gå inn og ut av leiren på riktig måte.

Pandemien spiller inn

Karlsson har ennå ikke presentert sin høydeplan for landslagsledelsen, men skal straks gjøre det. Og landslagssjef Anders Byström sier at han kommer til å lytte til alle synspunkter.

– Vi skal se på de ulike løpernes forutsetninger, og ut fra det skal vi planlegge hvordan samlingene blir, sier Byström.

Coronapandemien har allerede påvirket svenskenes oppkjøringsprogram mot neste sesong.

– Vi reiser direkte derfra til Beijing

– Vi hadde planlagt en høydesamling til våren, men situasjonen ute i Europa er ikke blitt bedre. Derfor sikter vi oss inn på minst to leirer i høst og én i vinter. Foran OL ser vi for oss et høydeopphold i Europa, og at vi reiser direkte derfra til Beijing, forklarer langrennssjefen.

Han håper samtidig på at vaksineringstempoet øker og fastslår at langrennsløperne ikke skal snike i vaksinekøen.

– Vi får vente, slik som alle andre. Derfor kan vi ikke regne med å få sprøyten før til høsten. Vi må planlegge for at det kommer til å ta tid.