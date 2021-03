Svenske skistjerner krever like lange løp som gutta – får støtte fra Ulvang

Svenske Frida Karlsson vil gå like lange løp som langrennsgutta. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

De svenske langrennskvinnene krever at de skal få like lange løp som mennene i VM, OL og verdenscupen. FIS-topp Vegard Ulvang stiller seg bak oppropet.

– Det er kjemperart at guttene går dobbelt så langt som oss i for eksempel skiathlon. Det er nesten litt krenkende, sier stjerneskuddet Frida Karlsson.

De svenske langrennskvinnene har skrevet et opprop. Der krever de at FIS tar grep og lar utøvere av begge kjønn gå like lange løp.

– Det er bra at dere i mediene løfter debatten, og vi damene kommer til å være sterke sammen, sier Charlotte Kalla.

Linn Svahn vil også se en endring.

– I fotballen har kvinner og menn 90 minutter pluss overtid. Det er det samme i de fleste sporter. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være sånn i langrennssporten. Det er en konservativ tradisjon at vi skal kjøre kortere enn guttene, sier Svahn.

Vegard Ulvang leder langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han vender tommelen opp for det svenske oppropet.

– Det har min fulle støtte, og det er på høy tid. Dette er en sak som har vært på agendaen lenge uten å få særlig gehør. Så det er flott at den nå reises av svenske jenter, sier han til NTB.