Fransk fotballegende boikotter sosiale medier – oppgitt over rasisme og hets

NTB

Den tidligere franske fotballstjernen Thierry Henry sier han legger ned all egen aktivitet i sosiale medier inntil selskapene bak tar affære mot nett-trollene.

Henry mener eierne bak store sosiale medier-plattformer som Twitter, Facebook og Instagram må gjøre mer for å få bukt med meldinger som inneholder trakassering og rasisme.

Henry blir dermed den siste i rekken av kjendiser som rykker ut og setter fokuset på temaet.

I en uttalelse sier Henry, som har i alt 14,8 millioner følgere fordelt på ulike plattformer, at han vil slette alle sine kontoer fra lørdag.

– Det store omfanget av rasisme, mobbing og der igjennom mentale torturen er for giftig til å ignorere, sier Premier League-legenden.

Twitter jobber med saken

Franskmannen ber videre om at større grad av ansvarlighet må ligge til grunn for aktiviteten i sosiale medier.

– Det er altfor lett å opprette en konto, og å benytte denne til å mobbe og trakassere uten at det får konsekvenser fordi man kan være anonym, sier Henry.

– Fram til dette endrer seg, kommer jeg til å deaktivere mine kontoer på alle plattformer. Jeg håper endringen kommer snart, tilføyer han.

Selskapene bak Twitter og andre sosiale medier har den siste tiden vært under kraftig press. Det kreves fra mange hold grep for å få brukt med trakasserende meldinger.

Twitter opplyste i forrige uke at det jobbes med saken, og at det er nulltoleranse for mobbing.

Fulgte etter Teigen

Den tidligere stjernespissen Henry er tidenes mestscorende spiller for den franske landslaget. Han har i lang tid vært en klar stemme i rasismedebatten i fotballen.

En rekke Premier League-spillere har vært utsatt for rasisme denne sesongen.

Henrys beslutning om å legge aktiviteten i sosiale medier på is, kom dagen etter at den amerikanske modellen Chrissy Teigen gjorde det samme.

– Tiden er kommet til at jeg sier adjø, skrev hun fredag.