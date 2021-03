Zuccarello med målgivende i ny Minnesota Wild-seier

Minnesota Wild hadde kun 11 skudd på mål i 2-0-seieren over St. Louis Blues. Det er det laveste denne sesongen. Målvakt Cam Talbot gjorde derimot hele 37 redninger. Foto: Hannah Foslien / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter to poengløse kamper for Mats Zuccarello bidro han igjen til seier for Minnesota Wild. Natt til fredag vant laget 2-0 på hjemmebane over St. Louis Blues.