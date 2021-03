Daniel-André Tande i kunstig koma med brukket kragebein og punktert lunge

NTB

Daniel-André Tande brakk kragebeinet, men fikk ikke hode- eller nakkeskader i fallet i skiflygingsbakken i Planica. Han skal ligge i kunstig koma i 24 timer.

– Kragebeinet er knekt, og det er noe med lungene vi ikke helt hva er enda. Han ligger i kunstig koma og skal vekkes igjen om 24 timer. De har sjekket nakken og hodet, og det er i orden, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Han var tydelig preget da NTB pratet med ham i 18-tiden torsdag.

– Vi får bare krysse fingrene. Det var gode nyheter at det ikke var noe livstruende, sier Stöckl videre.

Senere på kvelden opplyste Norges Skiforbund at Tande har en punktert lunge etter uhellet i Slovenia.

– Han følges tett og skal gjennom nye undersøkelser i morgen. Vi er i tett dialog med legene som følger han på sykehuset, sier de norske hoppernes laglege Guri Ranum Ekås.

Tande ble fraktet vekk i ambulanse etter å ha fått oksygentilførsel i bunnen av skiflygingsbakken. Nordmannen gikk rundt i lufta og landet knallhardt i bakken like etter at han rundet kulen. Uhellet skjedde i prøveomgangen i forkant av et verdenscuprenn.

Han ble fløyet til et sykehus i den slovenske hovedstaden Ljubljana etter det stygge fallet.

Tar vare på hverandre

Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen opplyser til NRK at Tande skal gjennom en ny undersøkelse fredag.

– Vi kommer til å ta vare på Daniel selvfølgelig når han våkner igjen. Og vi kommer til å ta vare på hverandre i den vanskelige situasjonen vi har vært i. Vi er en gjeng som er vant til å ta vare på hverandre, sier Bråthen.

De norske hopperne måtte ut for prestere kort tid etter at Tande ble fraktet bort fra hoppanlegget i Planica. Sportslig gikk det ikke bra for noen av dem i første omgang.

Robert Johansson og Johann André Forfang var de eneste fra det norske laget som gikk videre, mens det ble bom for både Marius Lindvik og verdenscupvinner Halvor Egner Granerud. Sistnevnte endte nest sist i sin første konkurranse etter den positive koronaprøven i VM.

«En av de verste dagene jeg har hatt i bakken. Ny dag i morgen, forhåpentlig med noen gode nyheter fra sykehuset», skrev Granerud på Twitter torsdag kveld.

Ikke første gang

Johansson klatret mange plasser i finaleomgangen og ble nummer sju. Han var 32,6 poeng bak vinneren Ryoyu Kobayashi fra Japan.

Stöckl sa i pausen til NRK at de norske hopperne var i tvil om de skulle delta etter Tandes fall.

– Du ser at gjengen er preget av det som skjedde med Daniel.

Tande ble verdensmester i skiflyging i 2018. Torsdagens fall var ikke hans første denne sesongen. I november krysset han skiene og falt i vinterens første verdenscuprenn. Også den gang ble han båret ut av bakken på båre, men i finske Ruka slapp han med skrekken.