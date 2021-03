Alexander Stöckl om Daniel André Tandes skrekkfall: – Må leve med at slikt skjer av og til

NTB

Daniel-André Tande puster selv etter fallet i Planica, forteller lagkamerat Robert Johansson. Tande ble fraktet til sykehus etter å ha ligget urørlig i bakken.

Tande ble fløyet til et sykehus i Ljubljana etter det stygge fallet i prøveomgangen i skiflygingsbakken i Planica torsdag.

– Daniel puster på egen hånd, det var gode nyheter. Vi krysser fingrene for ham, sa Johansson til polske TVP Sport etter verdenscuprennet.

«Tilstanden til Tande er stabil, og han skal gjennomgå flere tester og få mer behandling», skriver Det internasjonale skiforbundet på Twitter.

Ambulanse

Tande ble fraktet vekk i ambulanse etter å ha fått oksygentilførsel i bunnen av skiflygingsbakken. Nordmannen gikk rundt i lufta og landet knallhardt i bakken like etter at han rundet kulen.

– Det eneste vi vet er at tilstanden er stabil og at han er fraktet til Ljubljana, Vi må bare avvente mer informasjon, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Hopperne i Planica har en fart på over 100 kilometer i timen ved avsatsen. Tandes fart på hoppet var litt i overkant av 102 kilometer i timen. Ifølge resultatlistene landet Tande på 78 meter. Først ble dette oppgitt til å være 99 meter.

– Så lenge det ikke er uforsvarlige forhold, så er det rett. Vi må leve med at slike fall av og til skjer. FIS gjør en god jobb, og bakken er bra preppet. Vindforholdene er ikke dårlige. Det var fine forhold. Sånn er det, dessverre, sa Stöckl på spørsmål om det var forsvarlig å fortsette verdenscuprennet.

Rullet ned bakken

En video av hoppet viser at Tande rullet nedover unnarennet. Tande ble båret ut av bakken på båre og inn i en brakke. Kort tid senere ble han fraktet vekk i helikopter til sykehuset i hovedstaden Ljubljana.

Daniel André Tande ble tatt hånd om av medisinsk personell etter fallet.

– Jeg håper så inderlig at det her har gått bra, men jeg frykter at det kan være en alvorlig skade, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Prøveomgangen ble midlertidig stanset etter Tandes fall, men konkurransen gikk videre som planlagt.

– Får vondt i magen

Hoppekspertene i NRKs studio var tydelig preget, og forklarte at Tande traff bakken med stor kraft som gikk rett ned i bakken, i stedet for som del av en bevegelse.

– Det er det ultimate marerittet til en utøver i den aller største bakken du kan hoppe i. Over 100 kilometer i timen, får luft oppå venstreskien slik at den forsvinner, og da har du ingenting å stå imot med i den bakken her, sier Evensen.

– Vi får alle vondt i magen. Det er ikke en god følelse vi sitter med her nå, jeg håper det går bra med Daniel.

Tande ble verdensmester i skiflyging i 2018.