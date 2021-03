Medier: Solskjær nærmer seg ny kontrakt

NTB

Ole Gunnar Solskjær er ifølge flere medier nær en kontraktsforlengelse som hovedtrener for Manchester United.

Både ESPN og The Mirror hevder å vite at Solskjærs kontrakt, som går ut neste sommer, vil bli forlenget selv om det sesongen ender uten trofeer for klubben. Ingen av mediene har navngitte kilder i sakene sine.

Ifølge The Mirror vil den nye avtalen være verdt 30 millioner pund for 48 år gamle Solskjær og strekke seg over to år med opsjon på enda et år. Informasjonen er ikke bekreftet fra offisielt hold,

Siden Solskjær tok over permanent for to år siden, har han fortsatt ikke vunnet et trofé. Denne sesongen er klubben 14 poeng bak suverene Manchester City og i kvartfinalen i europaligaen.