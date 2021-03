Forsinket OL-flamme har startet reisen mot Tokyo

Fakkelen tennes av spillere på det japanske fotballandslaget som tok VM-gull i 2011. Den 23. juli skal den være framme i Tokyo. Foto: Kim Kyung-Hoon / pool via AP / NTB

NTB

Den tradisjonsrike fakkelstafetten som ble koronautsatt, har startet den 121 dager lange reisen i Japan på vei mot de olympiske sommerleker i Tokyo.

Den olympiske ilden tennes i Tokyo 23. juli, et år forsinket og uten tilskuere, men stafetten er et stort steg i riktig retning, sier Japans OL-sjef Seiko Hashimoto.

– Denne vesle flammen mistet aldri håpet, og den ventet på denne dagen som knoppen på en kirsebærblomst i ferd med å blomstre, sa Hashimoto til medier og frammøtte i Fukushima.

Stafetten startet nordøst i prefekturet Fukushima som nærmest ble lagt øde etter jordskjelvet, tsunamien og den påfølgende nedsmeltingen ved Fukushima Daiichi-kraftverket i 2011. Om lag 18.500 mennesker mistet livet i katastrofen.

Den første løperen som fraktet OL-ilden var Azusa Iwashimizu. Hun var sentral da det japanske kvinnelandslaget i fotball vant VM i 2011. Iført en hvit joggedress bar hun fakkelen omgitt av spillere og trenere fra vinnerlaget.

– Fakkelen vil være et lysets håp og et lys i enden av tunnelen for japanske borgere og borgere verden rundt, sa Seiko Hashimoto, som selv er tidligere olympier. Hun har deltatt i sju strake OL og har konkurrert i sykling og skøyter.

Seremonien som startet i et innendørs fotballanlegg, var stengt for publikum på grunn frykten for smitte. Den ble derimot sendt direkte.