Langrennssjef Espen Bjervig: – Ingvild Flugstad Østberg er ikke glemt

NTB

Det er ennå for tidlig å si hundre prosent sikkert om Ingvild Flugstad Østberg er tilbake i langrennslandslaget kommende sesong.

Kommende sesongs langrennslandslag blir presentert i begynnelsen av mai.

– Antall lag og utøvere blir tilnærmet likt som denne sesongen. Vi gikk litt ned på antall foran denne sesongen, men vi blir ganske stabile foran kommende sesong, sier landslagssjef Espen Bjervig.

Nevnte Østberg oppfylte ikke helsekravene foran VM-sesongen som akkurat er over. Hun slet med å kontrollere ernæringsinntaket over tid.

Landslagslege Øystein Andersen ønsker ikke å uttale seg om det helsemessige på dette tidspunktet, men sier til NTB at Østberg er i trening og at hun blir fulgt opp av helseteamet.

– Hun trener og er i dytten, sier Andersen.

Langrennssjef Espen Bjervig sier at han har hatt jevn dialog med Østberg gjennom vinteren.

– Det jeg vet er at hun trener bra og er godt i gang igjen. Den helsemessige vurderingen er det andre enn meg som gjør. Ingvild er på ingen måte glemt. Vi skal ikke mer enn et år tilbake før hun gikk fantastiske skirenn. Hun er selvsagt aktuell for å være med på landslaget om den helsemessige biten er på plass, sier Bjervig.