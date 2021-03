Surfer Katherine Díaz (22) omkom etter lynnedslag

OL-håpet Katherine Díaz fra El Salvador mistet livet under en surfetrening da hun ble truffet av lynet.

Den tragiske hendelsen skjedde i hjemlandet El Salvador fredag, skriver The Guardian. Lynet slo ned da 22-åringen var i ferd med å starte en treningsøkt og Díaz ble truffet. Det skal være snakk om et brått væromslag.

Det ble forsøkt gjenoppliving av surferen, men livet til Díaz stod dessverre ikke til å redde.

Ifølge The Guardian var Díaz El Salvadors beste surfer, og var klar for å gjøre sin OL-debut i sommer-OL i Tokyo til sommeren.

I et innlegg på Facebook hyller Det internasjonale surfeforbundet (ISA) Díaz.

– Det er med tungt hjerte at ISA har fått høre om bortgangen til El Salvadors Katherine Díaz. Katherine legemliggjorde gleden og energien som gjør surfingen så spesiell og kjær for oss alle, som en global ambassadør for sporten, skriver forbundet.