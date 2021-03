Bodø/Glimt forlenger omdiskutert opphold i Spania

NTB

På grunn av smittesituasjonen og omstendighetene rundt den hjemme i Bodø velger Glimt å forlenge treningsleiren i Marbella i Spania.

Etter planen skulle laget ha reist hjem førstkommende onsdag.

– Hjemreisedato er ikke endelig avgjort, men det blir ikke senere enn 4. april. Noen av spillerne har familie som venter hjemme, så spillerne har fått betenkningstid etter at de fikk beskjeden lørdag kveld, opplyser fotballklubben i en pressemelding.

Bodø nedstengt

Avgjørelsen er tatt i samråd med smittevernoverlegen i Bodø kommune. I Bodø er alt nedstengt til og med 11. april, noe som også gjelder toppidretten.

– I Spania lever spillere og støtteapparat stadig under ekstreme smitteverntiltak og omgås ikke verken lokalbefolkning eller noen utenfor hotellet de bor på, understreker klubben.

Den regjerende seriemesteren har fått kritikk fra rivaliserende klubber for at laget dro til Spania for å trene og spille treningskamper.

Sju klubber uten fellestreninger

Per nå er 7 av 16 eliteserieklubber rammet av koronatiltak som gjør at de ikke får arrangert fellestreninger. Åtte klubber kan trene med kontakt, mens Bodø/Glimt altså har unngått koronarestriksjonene her hjemme ved å reise på treningsleir til Spania.

Et urettferdig opplegg, mener daglige ledere NTB har snakket med. De etterlyser et felles opplegg i regi av interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball som gjør at alle klubber får gjøre sesongforberedelser på like vilkår.