Ventura ute av golfturnering i Florida

NTB

Den norske golfproffen Kristoffer Ventura klarte ikke cuten og er dermed ikke med til tredje dag av PGA-turneringen i Florida.

Ventura hadde fem birdies, men også fire bogeys og en dobbeltbogey og endte dermed andrerunden fredag ett slag over par.

Med tre slag over par i bagasjen fra første runde – blant annet takket være en trippelbogey etter et vannslag – holdt det ikke til videre spill for nordmannen.

De lavest plasserte spillerne til å klare cuten lå ett slag over par. Amerikaneren Aaron Wise leder, tolv slag under par.

Viktor Hovland deltar ikke i turneringen i Palm Springs. Han forbereder seg til WGC-turnering i Texas neste helg.