Manchester City neste mesterliga-utfordring for brennhet Haaland

NTB

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund skal ut mot Manchester City i kvartfinalen i mesterligaen i fotball. Liverpool møter Real Madrid.

Det ble utfallet da kvartfinalene og semifinalene i turneringen ble trukket i Det europeiske fotballforbundets hovedkvarter i sveitsiske Nyon fredag.

Kvartfinalene spilles slik: Manchester City – Borussia Dortmund, Porto – Chelsea, Bayern München – Paris Saint-Germain, Real Madrid – Liverpool.

Dersom Haaland og Dortmund skulle slå ut Manchester City, venter vinneren av kvartfinalen mellom Bayern München og PSG i semifinalen.

Det ligger dermed an til flere forrykende møter i den neste rundene av turneringen. Chelsea synes å ha kommet best ut av fredagens trekning.

Enorme tall

For Haaland blir kvartfinalen et møte med én av klubbene som er satt i forbindelse med et mulig kjøp av nordmannen etter inneværende sesong. City er pekt på som en av et fåtall klubber i internasjonal fotball som har tilstrekkelige økonomiske muskler til å kjøpe 20-åringen ut av Dortmund-kontrakten.

Pep Guardiolas menn har vært i strålende form den siste tiden og har festet et jerngrep på ligatittelen i Premier League.

Haaland er toppscorer i årets mesterliga med ti scoringer. PSG-stjernen Kylian Mbappé følger nærmest med seks. Samme antall har også Mbappé-lagkamerat Neymar, Chelseas Olivier Giroud og Juventus-spissen Álvaro Morata.

Det norske angrepsesset har scoret 31 mål på 30 kamper for Dortmund i alle turneringer denne sesongen. Det gjør ham til en av Europas heteste spisser.

Med til historien hører det også at han allerede har satt flere mesterligarekorder. Blant annet ble han den raskeste til å score 20 mesterligamål. Det klarte han på 14 kamper. Den tidligere rekorden hadde Harry Kane med 24 kamper.

Finalekopi

Liverpool sikret seg plass i kvartfinalen ved å slå Alexander Sørloth og Leipzig 4-0 over to åttedelsfinaler. Nå blir altså Real Madrid neste utfordring.

For Jürgen Klopps menn ser mesterligaen ut til å bli særdeles viktig i tiden som kommer. Tyskeren har selv erkjent at seier synes å være den mest sannsynlige veien inn i neste sesongs turnering.

Liverpool er i øyeblikket på etterskudd i kampen om en plass blant de fire beste i Premier League denne sesongen.

Svært imøtesett blir åpenbart også kvartfinaleduellen mellom Bayern München og Paris Saint-Germain. Det vrimler av store stjerner i begge de to klubbenes spillerstaller.

PSG spilte seg helt fram til finale i mesterligaen forrige sesong, men røk der for nettopp Bayern. Nå kan det være duket for revansje.