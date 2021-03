Lunde før rekordknusing: – Vil hele tiden bli bedre

NTB

Katrine Lunde (40) utraderer i kveld Karoline Dyhre Breivangs norske rekord i antall håndballandskamper. Det skjer i jakten på nok et OL-sluttspill.

Går alt etter planen, vokter Lunde det norske målet mot vertsnasjon Montenegro. Det vil ta henne opp i 306 landskamper og forbi Breivang.

Keeperen tangerte rekorden rett før jul i Norges finaleseier over Frankrike i EM. 89 dager senere venter en ny og viktig kamp.

Denne gangen står OL-plass på spill. Det norske laget skal ut i to oppgjør på like mange dager i helgens kvalifisering.

– For meg er det ikke mesterskapene som gir meg mest motivasjon. Jeg har hele tiden lyst til å bli bedre og være best mulig, sier Lunde til NTB.

Kjenner boblen

Veteranen er sammen med Marit Malm Frafjord troppens mest rutinerte OL-spiller. Duoen ble olympiske mestere i 2008 og 2012, og begge var med å ta bronsen i 2016.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener deres erfaringer er nyttige å ha i kvalifiseringen og i et eventuelt OL i Tokyo.

– Det er et annerledes mesterskap, så det er en fordel å ta med seg utøvere som har vært i den boblen før. I OL er det andre ting som kan trekke konsentrasjon og energi enn i et typisk håndballmesterskap som EM og VM, sir Hergeirsson og fortsetter:

– Men vi er ikke OL. Nå gjelder det å kjempe og skaffe oss den plassen. Det er en voksen oppgave, og rollene deres er kanskje enda viktigere i disse kvalikkampene enn å tenke lenger fram. Der kommer erfaringene deres fra viktige kamper godt med.

Godt nok

Frafjord er også opptatt av å understreke at jobben må gjøres først. Romania er motstander ett døgn etter møtet med Montenegro.

– Vi må spille på et høyt nivå for å ta oss til OL. Det er to veldig gode lag vi møter, men vi vet også at vi har et godt nok lag til å slå dem begge to hvis vi får spillet til å sitte. Det er alltid spennende å spille kamper med stor betydning, sier Frafjord til NTB.

Norsk kvinnehåndball har med ett unntak (2004) deltatt i alle sommerleker siden gjennombruddet på midten av 1980-tallet.