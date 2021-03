Casper Ruud måtte trekke seg fra ATP-turneringen i Mexico

NTB

Norges tennisess Casper Ruud måtte kaste inn håndkleet rett før kvartfinalemøtet med Alexander Zverev i Mexico torsdag lokal tid.

– Dessverre dårlige nyheter her. Casper må trekke seg fra kvartfinalematchen grunnet en skade i håndleddet, melder teamet hans på Facebook.

Ruud fikk en skade i hånden under onsdagens match.

– Vi håpet i det lengste at det var forbigående. Vi tror fortsatt på det, men dessverre umulig å spille i dag, heter det i meldingen lagt ut på Facebook.

Natt til torsdag norsk tid slo nordmannen ut nederlenderen Tallon Griekspoor.

Ruud har aldri møtt tyskeren Zverev, som er ranket som nummer sju i verden. Før det oppsatte møtet sa Zverev at han har fulgt med på nordmannens utvikling.

– Casper Ruud er en som har klatret ekstremt fort oppover rankingen de siste månedene og årene. Han er definitivt en å se opp for, sa han til ATPs nettsted.

Ruud er nummer 25 på ATP-rankingen.

Det er andre gang i 2021-sesongen at en skade stopper Ruud i turnering. Etter å ha tatt seg til 4. runde i Australian Open i februar, måtte han gi seg i kampen mot Andrej Rublev på grunn av smerter i magen.

Deretter sto han over to planlagte turneringer før han meldte seg klar for turneringen i Mexico.