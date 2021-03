Lineker tester seg for mulige hjerneskader

NTB

Englands tidligere landslagskaptein Gary Lineker (60) vil i løpet av sommeren gjennomgå en hjerneundersøkelse for å se etter tidlige tegn til demens.

Dødeligheten blant tidligere britiske fotballproffer er ifølge forskning tre og en halv gang så høy som hos gjennomsnittet på grunn av hjerneskader. En undersøkelse som ble lagt fram for det britiske parlamentet denne måneden, viser også at demens er økende blant tidligere fotballspillere.

Lineker sier at han vil ta en ekstra sjekk av hjernen for å se etter tegn på demens.

Den tidligere landslagskapteinen foreslo for en tid tilbake at headinger måtte forbys på treninger. Han sa i et radiointervju med Talksport at han har snakket med sine BBC-kolleger Alan Shearer og Ian Wright, som også frykter at de vil ende opp med hjerneskader.

– Jeg har snakket med Shearer og Wright om bekymringene for at om 10 eller 15 år så kanskje vil dette skje med en av oss, sier 60 år gamle Lineker.

– Oddsen er lav for at det vil skje. Jeg har hyppige helsesjekker, inkludert av hjernen, og så langt er alt OK. Jeg skal ha min tredje test til sommeren. Jeg stiller spørsmålet om det er noe man kan gjøre for å skåne hjernen. Jeg kan ikke skjønne hvordan noen fotballspillere under disse omstendighetene ikke vil være bekymret for det, sier han.

Skjønner frykten

England-legenden Geoff Hurst sa tidligere i uken at han skjønner at tidligere spillere er skeptiske til å la seg undersøke for å finne ut om demens og fotball henger sammen. De frykter for hva som kan bli oppdaget.

Fire av Hursts lagkamerater fra Englands gullag fra 1966, Nobby Stiles, Jack Charlton, Martin Peters og Ray Wilson, har dødd som følge av demens. Bobby Charlton ble i fjor diagnostisert med det samme.

Hurst ble den store VM-helten med sitt hattrick i finalen mot Vest-Tyskland.

Englands manager Gareth Southgate er for tiden med i en undersøkelse hvor man ser på sammenhengen mellom demens og fotball. Han oppfordrer tidligere fotballspillere å bli med i undersøkelsen.

Lederen for den engelske spilleforeningen PFA, Gordon Taylor, er blitt kritisert for ikke å ha gjort noe med denne saken raskt nok. Det er sannsynlig at hans etterfølgere kan få mange erstatningssøksmål mot seg framover.

Tiltak

Om mulige tiltak og forandringer av fotballen for framtiden, lufter Lineker følgende tanker,

– Vil vi ta headinger ut av fotballen? Nei, jeg tror ikke det, men du kan ta headinger vekk fra treningen, eller begrense det kraftig.

– Det er øvelser under treningene hvor forsvarerne header unna i ett sett. Det blir lagt innlegg hvor spillerne enten header ballen vekk eller i mål, gang på gang – bang, bang bang! Det er her den største skaden blir gjort, mener Lineker.

– Hvor mange ganger header du egentlig i løpet av en kamp? Ikke så mange. Hvis jeg hadde visst hva jeg vet nå, så ville jeg nok begrenset antall headinger jeg foretok. Det er vanskelig å forestille seg spillet uten headinger, men det er kanskje verdt å forsøke.

– 1966-spillerne har gjort oss virkelig klar over dette. Fotballen har endret seg siden gang. Så får vi håpe at det (demens) vil bli mindre utbredt, men har vi råd til å vente så lenge? Jeg tror ikke det.