Ingen tilskuere på forrige sesongs spanske cupfinale

NTB

Det blir ingen tilskuere når baskerklubbene Athletic Bilbao og Real Sociedad møtes 3. april i den spanske cupfinalen som er utsatt fra forrige sesong.

Det sa helseminister Carolina Darias onsdag.

– Med hensyn til situasjonen vi befinner oss i blir det ikke mulig å ha publikum på kampen. Det er ikke rett øyeblikk, sa hun.

Kampen ble utsatt helt til våren i håp om at tilhengere av klubbene kunne være til stede.

Spanske fotballsjefer har ytret ønske om å ønske publikum velkommen tilbake på arenaene innen sesongen er over, og det håpet er ennå ikke ute.

La Liga-president Javier Tebas sa så sent som onsdag at det kan bli aktuelt å åpne for et visst antall tilskuere på seriekamper etter påske.

Denne sesongens cupfinale mellom Barcelona og Athletic Bilbao spilles 17. april. Begge cupfinalene finner sted i Sevilla.