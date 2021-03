Russisk langrennsprofil slaktes i hjemlandet etter Johannes Høsflot Klæbo-gest

Den russiske langrennsløperen Gleb Retivykh (29) blir kalt forræder i hjemlandet etter å ha likt et bilde Johannes Høsflot Klæbo (24) la ut på Instagram.

Enkelte russiske langrennsfans virker fortsatt å være frustrerte etter den dramatiske VM-femmila 7. mars.

Tidligere har russerne latt sin frustrasjon gå utover Emil Iversen, men nå er det en av deres egne som får høre.

Gleb Retivykh, som tok bronse med Aleksandr Bolsjunov på lagsprinten i VM, er nå i hardt vær i hjemlandet.

I et intervju med russiske Sport Express, gjengitt av Nettavisen, forteller han at han har mottatt en rekke sinte meldinger i det siste etter at han likte et bilde Johannes Høsflot Klæbo hadde publisert på Instagram.

– Folk så at jeg hadde likt bildet og begynte å skrive at jeg er en forræder, sier Retivykh.

Videre sier russeren at han har respekt for Klæbo, og at han likte Instagram-innlegget nordmannen publiserte uten å lese teksten som var lagt ved bildet.

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, er lite imponert over meldingene Retivykh har mottatt.

– Det er noe av det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv. Det er fullstendig meningsløst, sier han til Nettavisen.