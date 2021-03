NFF om treningsstopp i Viken: – Seriestarten er i spill

Mjøndalen og trener Vegard Hansen er blant klubbene som er omfattet av de nye tiltakene i Viken fylke og får ikke lov til å trene. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Norges Fotballforbund jobber for å få til et unntak for toppklubbene som er rammet av de strenge tiltakene i Viken fylke.